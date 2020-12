Motív zavraždenia K+K

V kritickej chvíli pred zavraždením Jána s Martinou sa prelínali a spojili dva závažné motívy – Kočnera (osobný) ako súčasť politicko-oligarchického - ochrany systému.

(Dôležitá informácia - túto analýzu som dokončil 18.9.2020 ešte pred zásahom voči zločineckej skupine „Bodor - Gašpar a spol.“.)

Pri komplexnom zisťovaní motivácie páchateľov v úkladnej dvojnásobnej vražde Jána s Martinou začnem analýzou na prvý pohľad trochu banálneho problému a to účasti riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA Krajmera na mieste činu v rodinnom dome vo Veľkej Mači ešte počas výkonu jeho obhliadky.

V tejto súvislosti je úplným žriedlom závažných pochybností trochu zabudnutý videorozhovor redaktora aktuality.sk s exministrom vnútra R. Kaliňákom zo 6.3.2018 zverejnený na https://www.youtube.com/watch?v=HtQl44j-GdA. Zaujal ma v dvoch smeroch, svojím obsahom a zároveň nezvyčajne rýchlou osobnostnou deštrukciou ministra, ktorá ho priviedla až do faktického psychického i fyzického kolapsu ( pozri od 2´38´´do 3´31´´ a opakovane do 3´39´´). Predpokladám, že Kaliňákova absolútna neschopnosť sústrediť sa, smrteľná bledosť a úzkosť, sucho v ústach, studený pot na čele a potreba v sede pokračovať v rozhovore je len dôsledok rýchlo narastajúcich obáv až do úrovne panického strachu z neprezieravého prezradenia závažných informácií.

Kaliňák takmer skolaboval po tom, čo prezradil, že ´krajmerovci´ už roky vyšetrovali tzv. taliansku skupinu na východe Slovenska a získali o nich veľké množstvo informácií.

Aby sme si túto situáciu pripomenuli, tak na jednoduchú otázku redaktora, čo Krajmer robil počas obhliadky miesta činu vo Veľkej Mači R. Kaliňák uviedol : „Myslím si, že po viac ako desiatich hodinách je vždy zvykom, aby si relevantné inštitúcie vymieňali všetky informácie. Keď zoberiete do úvahy, že jedna z tých verzií bola práve talianska stopa a tím pána Krajmera ešte v novembri podával návrh na podanie obžaloby vo viac ako piatich skutkoch korupcie, s touto skupinou súvisiacich, tak je nepochybné, že v tejto skupine ľudí, za tie roky, na ktorých pracujú má najväčšie množstvo dát. To znamená vždy, ako pri tej prvej alternatíve sa pracovali, zase boli informácie od protidrogovej jednotky, čiže vždy v rámci národnej agentúry sa osoby, ktoré sú podozrivé v rôznych verziách, tak sa zbierajú všetky informácie, ktoré k týmto sú a majú a samozrejme, je nielen povinnosťou ale prirodzenou súčasťou vyšetrovania, aby sa všetky tie dáta, ktoré majú k týmto osobám, mohli dať do spoločného vyšetrovacieho tímu, aby o tých osobách bolo čo najviac informácií.“

Už od ďalšej otázky novinára či skutočne polícia už v čase obhliadky miesta činu dvojnásobnej vraždy vedela o „Vadalovcoch“ minister vnútra Kaliňák svoje tvrdenie nechcel zopakovať, zahmlieval a s postupom času sa dostal do mátožného až predsmrtného stavu.

V prvom rade treba odmietnuť Kaliňákom tvrdené „zvyky“, že po desiatich hodinách sa takmer v každom prípade vraždy sťahujú ešte počas obhliadky na miesto činu všetci služobní funkcionári, ktorí k obetiam a ich možným vrahom majú nejaké informácie. Práve naopak, prvou a základnou zásadou obhliadky miesta činu je minimalizovať počet ľudí, ktorí sa v tomto sektore pohybujú (len určení príslušníci na obhliadku –vyšetrovateľ, kriminalistický technik, lekár) a je absolútne nevhodná prítomnosť služobného funkcionára, ktorému tento prípad dokonca ani z vecnej príslušnosti neprináleží do kompetencie. Fakt, že Kaliňák procesom vyšetrovania nerozumie a účelovo si ich prispôsoboval už poznáme z prípadu Hedvigy Malinovej. Aj týmto klamstvom Kaliňák v podstate len potvrdil, že Krajmer na mieste činu nemal čo robiť, teda nie aspoň podľa kriminalistických zásad. Informácie súvisiace s obeťami vraždy alebo akékoľvek iné k podozrivým osobám sa sústreďujú v centre vedenia prvotných neodkladných úkonov, ktoré je pravdaže mimo miesta činu, väčšinou v priestoroch obvodného oddelenia, okresného riaditeľstva či miestneho úradu.

Podľa môjho názoru, Krajmer ako šéf protikorupčnej jednotky bol na miesto cielene vyslaný preto, aby vzhľadom na zameranie novinárskej práce Jána Kuciaka t.j. závažné hospodárske zločiny, preskúmal všetky zdroje informácií, či už v notebookoch, mobiloch, či iných nosičoch informácií a i v písomnej podobe, aby sa získali informácie k osobám, smerom a rozsahu ním pripravovaných článkov. Len v takomto prípade dáva jeho prítomnosť na mieste činu aký taký zmysel.

Prítomnosť na mieste obhliadky a akákoľvek angažovanosť Krajmera v tomto prípade bola vylúčená aj z dôvodu kolízie osobných záujmov, keďže v máji 2017 novinár Ján Kuciak zverejnil v Denníku N článok o jeho prepojení ako riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA prostredníctvom svojej manželky na obchodnú spoločnosť vo vlastníctve N. Bodora a Zoroslava Kollára, ktorej mala byť vyplatená vysoká finančná odmena.

Podstatnejšie však je, že Kaliňák potvrdil, že už počas obhliadky miesta činu t.j. 25.2. až 26.2.2018, bola vytýčená možná vyšetrovacia verzia k páchateľom dvojnásobnej vraždy tzv. „talianska stopa“ z východu Slovenska a že protikorupčná jednotka NAKA pod vedením Krajmera na takejto „skupine“ páchateľov roky intenzívne pracovala, túto vyšetrovala, pričom voči nim už v novembri 2017 t.j. 3 mesiace pred vraždou podali v „piatich skutkoch“ návrh na podanie obžaloby a práve preto má Krajmer na túto skupinu ľudí „najväčšie množstvo dát“.

Koho konkrétne tou skupinou Kaliňák myslel sa nedá z obsahu presne vyvodiť a tiež je doteraz záhadou v akých piatich skutkoch boli podané návrhy na podanie obžaloby, keďže ani vtedy ani neskôr až doteraz sme sa o takejto aktívnej vyšetrovateľskej činnosti Krajmera voči ´vadalovcom´ a spol. nič nedozvedeli.

Na tzv. talianskej skupine dlhodobo aktívne pracovala policajná protikorupčná jednotka i spravodajská služba.

.Z vyjadrenia Kaliňáka však možno vyvodiť určité závery, že protikorupčná jednotka NAKA pod vedením Krajmera sa dlhodobo („za tie roky“) a najmenej v roku 2017 zaoberala rozsiahlou trestnou činnosťou korupčného charakteru Talianov na Východnom Slovensku, teda rodinami Vadalovcov a Rodovcov, že s veľkou mierou pravdepodobnosti sa počas rozpracovania tejto „skupiny“ policajti dozvedeli o personálnom prepojení A. Vadalu s Troškovou a Jasaňom, ako aj regionálnymi politikmi Smeru a s ich prepojením na čerpanie agrodotácií z Poľnohospodárskej platobnej agentúry ministerstva pôdohospodárstva, o obchodovaní s realitami a podnikaní v energetike. Z týchto informácií už veľmi ľahko možno vysloviť predpoklad, že si museli uvedomovať ich „výbušnosť“ pre vtedajší vládny systém. A to už je len malý krôčik k možnému predpokladu, že polícia zachytila informácie, že k jadru tohto výbušného a utajovaného materiálu sa postupne dostával i novinár Ján Kuciak. Z verejných zdrojov tiež vyplýva, že práve v roku 2017 túto taliansku skupinu na Východnom Slovensku začala rozpracovávať, „mapovať“ aj SIS.

Vraždu treba zasadiť do časového a dejového kontextu, do momentu, ktorý môžeme ohraničiť koncom januára 2018 až do spáchania dvojnásobnej vraždy 21.2.2018 kedy sa odohrali alebo sa pripravovali tieto veľmi závažné udalosti :

1. Taliansky investigatívny novinár Antonio Papaleo, ktorý má skúsenosti s pátraním po juhotalianskej mafii ’Ndrangheta potvrdil, že slovenská a talianska polícia dlhodobo pripravovala medzinárodnú policajnú akciu, ktorej začatie určili na termín 1.3.2018, teda len osem dní po zavraždení Jána s Martinou, zameranú na zadržanie A. Vadalu (vydaný európsky zatykač, drogy).

2. So súhlasom prezidenta PZ T. Gašpara príslušníci protidrogovej jednotky NAKA na prelome januára a februára 2018, len tri týždne pred spáchaním vraždy na základe externého „podnetu“ od vysoko postaveného spravodajského dôstojníka SIS vykonali preverovanie podozrenia z ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami podľa § 170 Tr. zákona u Hany Lazovej alias „Hana Soli“, ktoré mali byť distribuované „nigérijskou mafiou“ a u ktorej mali nakupovať potratové tabletky aj „podozriví“ novinári Ján Kuciak a Jana Čunderlíková, pričom tento príbeh skutočne o týždeň neskôr, dňa 8.2.2018 s podobným obsahom aj publikovali v aktuality.sk pod názvom „Biznis bez zodpovednosti. Ako sa zarába na potratových tabletkách.“

3. Ján Kuciak s Martinom Turčekom dňa 9.2.2018, len 12 dní pred vraždou zverejnili ďalší článok v aktuality.sk „Ďalšie zvláštne prevody okolo Kočnera. Súd chce zmazať firmu s dlhom 10 miliónov“, v ktorom upozornili, že medzi piatimi rôznymi firmami M. Kočnera bolo vo Five Stare Residence prevedených minimálne dvakrát 19 bytov s podozrením na nezákonné „vratky DPH“.

4. Ján Kuciak v deň zavraždenia si naplánoval v týždni po 26.2.2018 služobnú cestu na Východné Slovensko a mal začať oslovovať osoby k príbehu kalábrijskej mafie a úradu vlády (Vadala, Roda, Trošková, Jasaň, agrodotácie) a v podstate tým ukončiť zhromažďovanie všetkých potrebných podkladov a vyjadrení a spracovať a publikovať článok, ktorý ako nedokončený bol publikovaný až po jeho smrti 28.2.2018.

5. V niektorý deň tesne pred zavraždením spolu telefonovali Zuzana Kušnírová so svojou dcérou Martinou, ktorá jej povedala, že na budúci týždeň prídu do Gregoroviec, kde sa bude Jano Kuciak dva dni venovať svojej práci a pritom „nechcela vravieť viac, mali strach. Hovorila, že ich odpočúvajú, že sa boja“.

6. Ján Kuciak sa v stredu 21.2.2018 (v deň svojho zavraždenia) v zamestnaní dohodol, že od nasledujúceho dňa (štvrtka 22.2.2018) bude mať „home office“ a na budúci týždeň vykoná služobnú cestu v súvislosti s článkom o talianskej odnoži ’Ndrangheta na Východnom Slovensku.

Takže, zhrňme si to : začiatkom februára 2018 polícia preverovala podnet zo SIS, ktorý svojím obsahom i možnými trestnými následkami mohol mať za cieľ zastrašenie Jána Kuciaka alebo prinajmenšom sa vytváral priestor na jeho policajné preverovanie a možnú mediálnu diskreditáciu (spojenie s nigérijskou mafiou). Polícia tiež mala dosť podrobné informácie týkajúce sa talianskych rodinných klanov na Východnom Slovensku a o ich personálnom a podnikateľskom prepojení s politikmi Smeru až po úrad vlády a predsedu vlády.

V tejto oblasti aktívne pracovali aj zložky SIS, keď predseda parlamentného výboru pre kontrolu SIS G. Grendel 6.3.2018 prehlásil, že spravodajská služba „urobila všetko pre to, aby sa vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej nestala“. A riaditeľ SIS A. Šafárik potvrdil, že „SIS monitorovala Vadalovcov, ktorí sa v súvislosti s vraždou novinára spomínajú a splnila si svoju povinnosť“.

Vznikla kritická situácia trestne ohrozujúca značný počet dôležitých osôb podozrivých z hospodárskych zločinov a zároveň zverejnenia personálneho prepojenia drogovej mafie s vládnymi činiteľmi.

Vzniklo reálne nebezpečenstvo, že tieto dlhodobo pred verejnosťou utajované a politicky výbušné informácie budú zverejnené s nekontrolovateľným politickým i osobným dopadom a to z dvoch zdrojov, po prvé na začiatok marca 2018 bola dlhšiu dobu pripravovaná a dohodnutá medzi vedením slovenskej a talianskej polície medzinárodná akcia s cieľom zadržať A. Vadalu a osoby okolo neho a to v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou. Po druhé, k týmto informáciám sa postupne dostával novinár Ján Kuciak, ktorého sa nepodarilo zastrašiť, podplatiť ani zdiskreditovať, pričom príprava a zverejnenie investigatívneho článku sa časovo zhodovala so zadržaním A. Vadalu.

Jednalo sa o kritickú situáciu, ktorá ohrozovala najvyššie poschodia moci, čo takmer s istotou vylučuje akékoľvek parciálne rozhodnutie na nižšom stupni (na vlastnú päsť) a to bez predchádzajúceho súhlasu či pokynu riadiaceho prvku celého systému. Predpokladám, že „niekto“ túto situáciu, jej postupný vývoj a jej vrcholenie starostlivo sledoval, hodnotil a pripravoval riešenia.

Zo všetkých možných dôvodov bola streda večer 21.2.2018 k vykonaniu dvojnásobnej vraždy pre objednávateľov i vrahov „ideálna“, pretože tak nikomu ani v zamestnaní ani z príbuzných nebolo čudné, že sa niekoľko dní Ján s Martinou neozývali, čím zločinci získali náskok celé štyri dní. To len dokazuje fakt, že ani určenie konkrétneho dňa k zavraždeniu Jána s Martinou nebolo vecou akejsi náhody čo sa nám mediálne podsúva, ale s veľkou mierou pravdepodobnosti to bolo na základe aktuálnych informácií a premysleného rozhodnutia.

Z daného vyplýva záver, že rovnako silný, ak nie ešte závažnejší motív k zavraždeniu Jána s Martinou ako mohol mať Kočner v danej situácii mala aj iná skupina vplyvných a mocných ľudí. Aktuálne očakávané udalosti so zadržaním A. Vadalu ako aj zverejnenie Kuciakovho článku o prepojení talianskej odnože ´Ndranghety sídliacej na Východnom Slovensku s úradom vlády a predsedom vlády si vyžadovali riešenie.

Niekto nechcel opakovať s Jánom Kuciakom rovnakú chybu ako v prípade maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej?

Na základe podrobnej analytickej komparácie s obdobným zavraždením novinárky na Malte z októbra 2017 (len 4 mesiace pred zavraždením Jána s Martinou) bolo možné očakávať podobný vývoj situácie aj na Slovensku, keď v dôsledku zverejnených článkov novinárkou Daphne Caruanovou-Galiziovou o korupcii a praní špinavých peňazí (Panama papers) manželkou predsedu maltskej vlády došlo k demisii vlády a vypísaniu nových volieb, pričom novinárku nakoniec „museli umlčať“ (zavraždiť) po niekoľkých mesiacoch, keďže nepríjemné články písala ďalej. Je len logickým záverom, že podmienkou vyhnúť sa politickému škandálu na Slovensku, ktorý by mohol rozmetať vládnu koalíciu bolo zabrániť všetkými prostriedkami vôbec zverejneniu takýchto informácií. Zdalo sa, že jedinou prekážkou v splnení tohto zámeru bol novinár Ján Kuciak.

Zavraždenie Jána Kuciaka nie je vraždou druhoradého objednávateľa - podvodníka, ktorý si chcel zachrániť svoju beztrestnosť, zavraždenie Jána bolo ochranou celého politického zločineckého systému.

Jano bol výnimočný novinár, mal neskutočné a od Boha dané schopnosti, ktoré mu otvárali obzory, cez ktoré ako nikto pred ním a zatiaľ ani po ňom mal schopnosť vidieť zločiny a zločincov, ich konanie a vzťahy a tým ohrozoval samotnú podstatu systému, t.j. symbiózu politikov a oligarchov zameraných na vyciciavanie štátnych zdrojov pre obidve tieto zložky systému. Jano svojou pracovitosťou priamo vstúpil do „tajnej komnaty“ do tej posvätnej „trinástej“, kde objavil prepojenie medzi oligarchami a politikmi, medzi ukradnutými peniazmi oligarchov a ich utajovanie pre politikov, pravdaže tým ohrozoval celú svorku iných štátnych funkcionárov, ktorí pod záštitou štátu a aj preto, že chránili politikov a oligarchov si robili svoje vlastné prachy. Z pracovnej náplne to reálne vychádza najmä na spravodajcov, policajtov a daňovákov. Títo mali povinnosť chrániť politikov a oligarchov t.j. našich ľudí, a pravdaže tiež si chránili vlastné obchody a zisky. Skrývali to za ochranu ústavného zriadenia, ekonomické záujmy štátu a boja proti organizovanému zločinu.

Jano bol pre nich najnebezpečnejší v tom, v čom bola najnebezpečnejšia na Malte aj Galíziová, obaja sa zaoberali prípadom Panama papers a odhaľovali podvody a pranie špinavých peňazí oligarchami a časť z nich i pre politikov. Aké máme zistenia finančnej polície k tejto otázke, páni Slobodník, Mihalík či pani Kupcová ... no žiadne! A o tomto predsa verejne písal a dokonca robil verejné prednášky novinár Ján Kuciak (https://www.facebook.com/watch/?v=1139086586252253).

Prvým Janovým odhalením bola Privatbanka patriaca Pente, cez ktorú sa prelievali milióny eur klientov Mossack Fonseca. Po druhé z peňazí poisťovne Dôvera, spájanej s oligarchom Širokým sa plánovala stavba vily na Bahamách. Po tretie, oligarcha Výboch „intímny priateľ“ predsedu vlády Fica cez schránkové firmy na Seycheloch vlastnil akcie hotela Double Tree by Hilton. Zaujímavé, že toho hotela, kde sa mala schádzať „smotánka“ Smeru, aby rozhodovala o Slovensku a kde mal voľný prístup práve Fico.

Ako jeden z mála, ktorý podobnú situáciu zažil, keď jeho práca ho maximálne ohrozovala na živote, môžem potvrdiť, že v rovnakej situácii sa nachádzal (predpokladám, že si to v celej šírke ani neuvedomoval) aj Ján Kuciak. Pre svoju zaujatosť prácou si fakticky neuvedomil, že zašiel tak ďaleko, že sa ocitol už za Rubikonom, kde čaká už len smrť. Mňa, ktorý som túto rieku tiež prekročil a vedome, ma paradoxne možno zachránilo moje odvolanie z funkcie riaditeľa Úradu boja proti korupcii ministrom Palkom. Keďže Jána nemal kto odvolať a pokračoval v svojej práci, s rozsudkom smrti panoval všeobecný tichý súhlas.

Všetko ostatné, najmä skryť ostatných páchateľov, ich motívy a zabrániť v nekontrolovateľnom postupe vo vyšetrovaní bolo otázkou zvládnutia spravodajskej hry s výborne informovaným „utajeným svedkom“, podhodenými mediálne zaujímavými dôkazmi a obetovaním jedného z členov svojej skupiny podľa hesla : pri záchrane všetci na jedného, veď ťa v tom nenecháme.