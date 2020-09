Bola šanca zabrániť zavraždeniu Jána s Martinou?

Šance nevyužité políciou či závažné pochybnosti o postupe vo vyšetrovaní vrážd Petra Molnára a Jána Kuciaka s Martinou Kušnírovou. (blog napísaný pred vyhlásením rozsudku v dvojnásobnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej).

Pred vyše mesiacom zverejnil šéfredaktor aktuality.sk Peter Bárdy rozhovor s vedúcim vyšetrovacieho tímu Petrom Juhásom, ktorý mal vyznieť tak, že všetko podstatné bolo odhalené, všetci páchatelia zistení a už sa len čaká na vyhlásenie rozsudku súdom.

Ja na pekné rozprávky so šťastným koncom pri vyšetrovaní zločinov prepojených s politikou, v ktorej sú veľmi podozrivé náznaky vplyvu polície či spravodajskej služby, neverím. A v prípade, že mi niekto čo aj z pozície vedúceho vyšetrovacieho tímu stále opakuje, že všetko podstatné bolo zistené, že všetci páchatelia sú obvinení a že motívom vraždy boli len články Jána voči jednej osobe, ktorá je vrcholom zločineckej pyramídy, tak mi bliká červené svetielko, čo v podobných prípadoch bolo výraznou črtou aj novinárskej povahy zavraždeného Jána Kuciaka.

Práve preto Jano vyčnieval nad ostatnými, práve preto bol najnebezpečnejší pre zločincov a preto sa stal aj ich terčom, lebo neveril pekným rozprávkam o čistom podnikaní na Donovaloch, v Bonaparte, Five Stars Residence, Bonule, Zlatom kľúčiku, o kalendárovej modelke ako štátnej radkyni predsedu vlády. Odkazom Jána a Martiny pre nás všetkých nie sú len Janove články ale najmä jeho urputnosť, nezlomnosť a vnútorné presvedčenie, že si musíme neustále klásť nové a nové otázky a hľadať k nim odpovede, lebo inak budeme len bábkami v rukách manipulátorov.

Správne využitie kriminalistickej metódy „modus operandi“ vo vražde s neznámym páchateľom mohlo zásadným spôsobom zrýchliť počiatočnú fázu vyšetrovania dvojnásobnej vraždy Jána s Martinou.

Vyšetrovateľ Juhás popisuje počiatočnú fázu vyšetrovania ako „urobili screening operatívnych informácií týkajúcich sa miesta činu“, zaistili a analyzovali dlhé hodiny videozáznamov zo širokého okolia, to isté urobili aj s telekomunikačnými dátami, fyzicky preverili neuveriteľných 3000 vozidiel, len jedno podstatné sa tam neobjavilo, čo som ako bývalý vyšetrovateľ pravdaže čakal, že okamžite preverili najmenej desať rokov dozadu všetky prípady vrážd v širokom okruhu Veľkej Mače (prípadne aj celého Slovenska) či už so známym alebo ešte nezisteným páchateľom a to podľa spôsobu ich spáchania a zo zhodnými znakmi ako charakter miesta činu, použitej zbrane, motívu ...

Takáto analýza je jednou z obligátnych úloh, ktoré sa automaticky využívali a dúfam, že aj využívajú na tipovanie možných páchateľov. Zdá sa mi, že v tomto prípade táto úloha splnená nebola a ak bola, tak nebola vykonaná dôsledne, čo je prekvapivé, zarážajúce až znepokojujúce. K takémuto záveru ma vedie fakt, že pokiaľ by sa takto postupovalo, tak by sa musela v policajnom hľadáčiku už na začiatku vyšetrovania objaviť vražda s vtedy ešte nezisteným páchateľom a to so zavraždeným Petrom Molnárom z 15.12.2016, teda len 14 mesiacov pred vraždou Jána s Martinou, ktorá vykazuje také množstvo detailne zhodných znakov, že okamžite by musela byť zaradená ako kľúčový bod vyšetrovania a pátrania po vrahovi, teda aspoň v dobe, keď sme takéto vraždy vyšetrovali my. Veď polícia nemusela preverovať 3000 vozidiel po celom Slovensku, aby ich porovnala so záberom na videokamere, ale stačilo zistiť vozidlá používané s vtedy podozrivými Marčekom a Szabóm a výsledok mohol byť jasný.

Nezistenie totožnosti páchateľov v jednej vražde umožnilo spáchať ďalšiu dvojnásobnú a pripravovať tri ďalšie.

Stručný popis vraždy : ráno 16.12.2016 v Kolárove sestra podnikateľa Petra Molnára (40 r.) po márnych telefonátoch navštívila rodinný dom svojho brata, ktorého našla ležať na posteli usmrteného strelnou zbrańou dvomi výstrelmi zozadu do hlavy. Najbližší susedia žiadne výstreli nepočuli, prípad prebrala do vyšetrovania NAKA ako obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy.

Bližšie informácie som získal bez problémov z verejných zdrojov, z ktorých vyplýva a predpokladám, že to musel zistiť aj vyšetrovateľ tejto vraždy, že zavraždený Peter Molnár so Zoltánom Andruskóm, Tomášom Szabóm a Miroslavom Marčekom „všetci štyria muži sa dôverne poznali“ (!). Andruskó si od Petra Molnára požičal ešte v roku 2013 hotovosť o čom získala polícia počas vyšetrovania aj písomné dokumenty, „bývalý policajt Tomáš Szabó a bývalý vojak Miroslav Marček sa po návrate zo zahraničia zamestnali u zavraždeného Petra. ... najskôr na dohodu vozili pasažierov autom na letisko, neskôr sa medzi nebohým Petrom a obvineným Tomášom vytvoril veľmi blízky kamarátsky vzťah. Neraz vozil svojho šéfa, už ako kamarát, na rôzne stretnutia aj do Budapešti.“.

Tento prípad vo vzťahu k vražde Jána s Martinou vykazuje značné množstvo úplne alebo veľmi totožných znakov :

rodinný dom Petra Molnára v Kolárove stojí v tesnej uličnej zástavbe, tak ako aj rodinný dom Jána s Martinou vo Veľkej Mači, vraždy boli spáchané v rodinnom dome obete a vo večerných hodinách okolo 20 hodine, vrah (v prípade Molnára - Marček so Szabóm, v prípade K+K - Marček) prešiel zadným pozemkom susediacim s rodinným domom obetí k plotu a tento prekonal, vrah (vrahovia) čakali dlhší čas (od 45 minút po dve hodiny) skrytý pri rodinnom dome a sledoval(i) cez oblok svoju obeť (e), vražda bola spáchaná strelnou zbraňou, vrah strieľal na hlavu resp. na srdce a to maximálne dve strely, vrah použil tlmič, alebo upravované strelivo s nižšou akustickou výbušnosťou (susedia streľbu nepočuli), vražda bola vykonaná po dôkladnej a dlhodobej príprave s dobrou znalosťou prostredia.

Iné podozrivé fakty :

Kolárovo je vzdialené od Veľkej Mače len niečo cez 50 km (čas presunu autom cca 50 min. až 1 hodina), Prípad zavraždenia Petra Molnára vyšetrovala NAKA, ktorá od decembra 2016 do 21.2.2018 t.j. za 14 mesiacov do zavraždenia Jána s Martinou páchateľov nezistila, i keď na prvý pohľad sa javí odhalenie vrahov Petra Molnára vysoko pravdepodobné, veď

Szabó s Marčekom pochádzali a bývali v Kolárove,

obaja pracovali pre zavraždeného, dokonca Szabó sa stal jeho blízkym spolupracovníkom,

mali veľmi dobrú znalosť zvyklostí obete i miesta vraždy,

vedeli sa nepozorovane dostať k blízkosti rodinného domu a po vražde ho opustiť,

obaja trpeli nedostatkom finančných prostriedkov.

Tomáš Szabó bol bývalý policajt a Miroslav Marček vojak, čiže z predchádzajúcich zamestnaniach vedeli narábať so strelnými zbraňami,

Tomáš Szabó prešiel školením v súkromnej bezpečnostnej akadémii v oblasti osobnej ochrany,

obaja pred vraždou vykonávali na námorných lodiach ozbrojenú ochranu.

Niekto môže namietať, že po vojne je každý generálom a veď nakoniec všetko dobre dopadlo, ale ...

Zarážajúce je, že príslušníci NAKA páchateľov, ktorých mali priamo pod nosom po 14 mesiacoch intenzívneho vyšetrovania nezistili, čím im dali šancu pokračovať v páchaní trestnej činnosti a ďalej vraždiť. Závažnosť následku pochybenia polície, že páchateľov vraždy nezistila sa enormne zvýšila, keďže následne zavraždili dvoch mladých ľudí a pripravovali ďalšie tri vraždy. Je namieste si teda položiť otázku, z akého dôvodu polícia nezistila vrahov Petra Molnára? Sú len dve možnosti, buď polícia bola odborne neschopná či lajdácka alebo prípad podcenila a neurobila to čo urobiť mala a mohla. Keďže sme sa tu na Slovensku za ostatné dva roky dozvedeli veci, ktorým by sme predtým nikdy neuverili, tak musíme pripustiť i druhú možnosť, že „niekto“ aj mimo políciu mohol reálne predpokladať (vedel) kto je vrahom, avšak nezasiahol voči páchateľom so zámerom týchto ponechať na slobode a neskôr ich použiť na inú „špinavú prácu“. Na mieste je aj tretia otázka, z akého dôvodu túto závažnú chybu vyšetrovací tím nenapravil a nevyužil ju na začiatku vyšetrovania pre rýchle odhalenie vrahov Jána s Martinou, čím im opäť dal ďalší čas na prípravu troch vrážd!? Len ten, kto takéto závažné prípady vyšetroval vie, akú veľkú zodpovednosť nosia vyšetrujúci policajti, najmä ich neustále máta predstava, že vrah môže pokračovať a v ohrození môžu byť ďalšie osoby, čo sa aj v tomto prípade stalo.

Vráťme sa však na začiatok, ak by sa vyšetrovací tím už v začiatkoch vyšetrovania začal vážne zaoberať prípadom vraždy Petra Molnára so značným počtom veľmi totožných znakov so spôsobom spáchania dvojnásobnej úkladnej vraždy Jána s Martinou, tak by podľa môjho predpokladu systematickým postupom využitím všetkých zákonných vyšetrovacích a operatívnych úkonov mohol k záveru o možných podozrivých (páchateľoch) dospieť veľmi rýchlo a jednoduchšie ako sa to fakticky aj stalo, veď do osobného kontaktu s obeťou Petrom Molnárom sa dostali všetci zainteresovaní do zavraždenia Jána s Martinou a to Andruskó, Marček i Szabó.

Je tu ešte jedna závažná informácia. Každý by očakával, že vrahovia Petra Molnára – Miroslav Marček a Tomáš Szabó - ktorí sa museli od decembra 2016 dostať do vyšetrovacieho mlynčeka NAKA sa stiahnu, budú v strehu a na dlhšiu dobu utlmia svoje zločinecké aktivity, ktoré naopak zintenzívnia vyšetrovacie orgány. V takomto závažnom zločine sa dá predpokladať, že rozsah vyšetrovacích ale najmä operatívnych úkonov bude vysokoaktívny najmenej prvého pol roka a potom sa na ďalší pol rok zmierni, ale bude stále aktívny a citeľný.

Fakty to však nepotvrdzujú, skôr naopak, vrahovia sa cítili úplne bezpečne.

Už po deviatich mesiacoch od zavraždenia P. Molnára na „jeseň 2017“ mala údajne „od neznámej osoby“ prijať Alena Zs. objednávku na zavraždenie prokurátora Žilinku za odmenu 70 tisíc € a advokáta Lipšica za odmenu 200 tisíc €, ktorú posunula Zoltánovi A., ktorý najprv oslovil „Maďarov“ a po ich odmietnutí sa obrátil na Tomáša Sz. s Miroslavom M., ktorí ju prijali.

V tom istom čase na NAKA, kde sa vyšetrovala vražda Petra Molnára „elitný policajt“ vykonal nezákonnú lustráciu pravdepodobne k osobe a rodine prokurátora Žilinku, ako potvrdil generálny prokurátor Čižnár boli „tie informácie až hrozivo detailné“. K pokusu ani dokonaniu týchto vrážd nedošlo.

Medzitým na prelome rokov 2017 až 2018 Alena Zs. si mala objednať u Zoltána A. ďalšiu vraždu – novinára Jána Kuciaka za odmenu 70 tisíc €, ktorú prijali Tomáš Sz. a Miroslav M., túto pripravili a vykonali dňa 21.2.2018, pri ktorej sa stala druhou obeťou Martina Kušnírová.

Už po tejto odpornej dvojnásobnej poprave, po výbuchu celospoločenskej nespokojnosti, po páde vlády R. Fica, po odvolaní z funkcie T. Gašpara ku koncu mája 2018, Alena Zs. „si bez problémov“ v lete 2018 mala objednať u Zoltána A. ďalšiu vraždu prokurátora Šufliarskeho za odmenu 100 tisíc €, pričom Miroslav M. a Tomáš Sz. „bez problémov“ od júna až do septembra 2018 mali vykonávať tipovanie miesta k určeniu spôsobu spáchania vraždy (uvažovali nad rozstrieľaním obete alebo použitím nástražného výbušného systému pri jeho rodinnom dome), a až vtedy boli koncom septembra 2018 Zoltán A., Tomáš Sz., Miroslav M., i Alena Zs. políciou zadržaní.

Neviem prečo už dávno tieto fakty nevzbudili pozornosť prokuratúry a policajnej inšpekčnej služby, pretože ak sa nič nezmení a podozrenie na „mordpartiu“ posmešne odbijú len mávnutím ruky, môže sa stať, že vraždenie neviniatok bude pokračovať.

Na budúce niečo o motivoch zavraždenia Jána s Martinou.