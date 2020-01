Kto je zodpovedný za blamáž v prípade D. Trnku?

Skutočné zločiny unikajú pozornosti a vyšetrujú sa skutkové nezmysly. Celé Slovensko očakáva voči podozrivým osobám rýchly a zároveň profesionálny trestnoprávny postup vyšetrovateľov a prokurátorov. V opačnom prípade,

ak budú tieto orgány činné v trestnom konaní pomalé a z pohľadu verejnosti nepochopiteľne dlhodobo „nečinné“ alebo výsledky ich práce budú nekvalitné až diletantské, tak bude v spoločnosti narastať hnev, prehlbovať sa dezilúzia a nedôvera v štátne inštitúcie.

Slovensko minulý týždeň zažilo výbuch nahromadeného nadšenia zo zadržania, obvinenia a návrhu na vzatie do väzby Dobroslava Trnku, bývalého generálneho prokurátora. Touto akciou sa verejne pochválili aj premiér Pellegrini na tlačovke V4 a verejným komentárom aj prezidentka Čaputová. Na druhý deň sme zasa zažili strmý pád, keď prokurátor prikázal polícii Trnku zo zadržania prepustiť a spochybnil samotnú podstatu vzneseného obvinenia. Verejnosť opäť začala hľadať vinníka, spochybňovaním profesionality polície či prehnanú kolegialitu prokurátorov a opakovať staré známe „skutok sa nestal“ či „skutok nie je trestným činom“ a často sa spomínal „náš človek“. Kde je však skutočná pravda?

K zaujatiu podloženejšieho názoru chýbali základné informácie o podstate skutku, za ktorý bol D. Trnka po svojom zadržaní obvinení, keďže k tomuto sa nevyjadril vyšetrovateľ ani prokurátor. Prokuratúra však aspoň odôvodnila postup prokurátora po preštudovaní vyšetrovacieho spisu, „že v danom prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa“. Týmto stanoviskom prokurátor jednoznačne uviedol, že vznesený skutok nie je trestným činom, vznesenie obvinenia bolo nezákonné a preto ani neskúmal dôvodnosť navrhovanej väzby, ale bol povinný D. Trnku okamžite prikázať prepustiť zo zadržania na slobodu.

Prvú informáciu o podstate vzneseného skutku verejnosť dostala prekvapivo až od prepusteného D. Trnku, že je „obvinený za to, že pri Tipose podal mimoriadny opravný prostriedok a tak „zachránil“ peniaze. Som obvinený za to, že som zachránil republike miliardu a pol. Tá nahrávka potvrdzuje len tú skutočnosť, že sme spolu o tom debatovali, ale to už bolo po tom, čo bol mimoriadny opravný prostriedok podaný, to bolo len pred tlačovou besedou, naozaj tam išlo len o to upokojiť verejnosť pre politický a verejný tlak, že štát o takéto peniaze môže prísť.“

Pokiaľ je toto vysvetlenie D. Trnku pravdivé a nie je žiadny dôvod mu neveriť a vyšetrovateľ pri konštrukcii trestného skutku vychádzal z kľúčového dôkazu a to videonahrávky zo stretnutia Trnka – Počiatek, musím sa priznať, že ani pri najlepšej vôli som nemohol prísť na to - čo v danom skutku nevidel ani prokurátor vykonávajúci dozor a to akým konaním mal generálny prokurátor podaním mimoriadneho dovolania zneužiť svoju právomoc t.j. ktoré jeho konanie odporovalo zákonu alebo čím prekročil svoju právomoc alebo čím si nesplnil svoju povinnosť – teda akým konaním mala byť naplnená objektívna stránka ako znak skutkovej podstaty trestného činu, ale chýbal mi aj úmysel páchateľa spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe či inému neoprávnený prospech – teda chýbala mi aj subjektívna stránka.

Takýto záver vychádza z reality, ktorá v danom čase v kauze „Tipos-Lemikon“ – koncom roka 2008 a začiatkom 2009 – existovala :

22.10.2008 nadobudol právoplatnosť rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 7.8.2008, ktorým bol Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. zaviazaná zaplatiť Lemikon Limited so sídlom na Cypre sumu 66,39 milióna € (1,99 miliardy Sk),

28.11.2008 nadobudla účinnosť účelovo pre kauzu „Tipos – Lemikon“ vládnou koalíciou navrhnutá a schválená v NR SR novela Občianskeho súdneho poriadku ust. § 243h ods. 3,4/ a prechodné ustanovenie, ktorá rozšírila právomoci generálneho prokurátora v prípade, že rozhodnutím súdu hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok, možnosť podať mimoriadne dovolanie aj bez uvedenia dôvodov, ktoré musí doplniť do 60 dní od jeho doručenia dovolaciemu súdu,

2.12.2008 generálny prokurátor D. Trnka podal mimoriadne dovolanie v predmetnej právoplatne rozhodnutej súdnej veci na Najvyšší súd SR, ktoré doplnil dňa 27.1.2009,

30.11.2010 dovolací senát NS SR rozhodol o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora SR a keďže ho považoval z väčšej časti za dôvodné vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie,

13.8.2019 Najvyšší súd SR rozsudkom pod sp. zn. 5Obo/20/2019 v konečnom dôsledku žalobu Lemikon Limited voči žalovanému Tipos v plnom rozsahu zamietol.

Všetky zistené fakty potvrdzujú, že v súvislosti s podaním mimoriadneho dovolania vo veci Tipos – Lemikon generálny prokurátor vykonával legitímne svoju zákonnú právomoc vedený úmyslom zabrániť nenapraviteľnému následku vyplatením značnej finančnej čiastky ku škode obchodnej spoločnosti pod štátnou kontrolou.

S vysokou pravdepodobnosťou vyšetrovateľ nesprávne vyhodnotil skutkový stav veci a na jeho základe vytvoril konštrukciu skutku, ktorý právne kvalifikoval ako spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorému však k naplneniu chýbali dva znaky skutkovej podstaty tohto zločinu a to jeho objektívna i subjektívna stránka. Táto elementárna chyba vyšetrovateľa nakoniec viedla po predvedení, vznesení obvinenia, zadržaní a návrhu na vzatie do väzby D. Trnku prokurátora vykonávajúceho dozor k nutnosti okamžite vydať pokyn k jeho prepusteniu. Pravdaže bolo len otázkou času, kedy príde k zrušeniu nezákonného uznesenia o vznesení obvinenia D. Trnkovi.

............................

Táto chyba vyšetrovateľa však vôbec neznamená, že neexistuje žiadne relevantné podozrenie zo spáchania zločinov D. Trnkom a J. Počiatkom v súvislosti s kauzou Tipos – Lemikon.

Dňa 7.8.2008 senát Najvyššieho súdu SR vydal v obchodnom spore rozsudok, ktorým priznal Lemikonu Limited od Tipos-u vyplatenie sumy 66,39 milióna eur (1,99 miliardy Sk). Sudca tohto súdu Jozef Štefanko naznačil, že sa „rozsudky súdu ... kupujú, vplyv na rozhodovanie majú finančné skupiny a naznačil tiež, že štát vyplatil cyperskej schránkovej spoločnosti Lemikon 16 miliónov eur v kauze Tipos s požehnaním Najvyššieho súdu.“

Vedenie Tipos-u voči rozsudku nepodalo opravný prostriedok a tým neiniciovalo generálneho prokurátora podať voči nemu dovolanie, čím sa rozsudok dňom 22.10.2008 stal právoplatným. Od tohto dátumu sa v nezvyčajnej rýchlosti odohral celý rad veľmi čudných rozhodnutí ministra financií a vedenia Tipos-u.

O 6 dní neskôr (28.10.2008) bola medializovaná Dohoda o návratnej finančnej výpomoci Tipos-u zo strany ministerstva financií vo výške 1,56 miliardy Sk t.j. 51.782.513,44 eur.

O 10 dní nato (7.11.2008) Tipos uhradil Lemikon Limited a Športke trovy konania 82.929.637,60 Sk t.j. 2.752.759,66 eur.

O 11 dní nato (18.11.2008) bola uzatvorená už mediálne signalizovaná Zmluva o návratnej finančnej výpomoci v objeme 1,56 mld. Sk pre Tipos od ministerstva financií SR.

O 1 deň nato (19.11.2008) minister financií Počiatek schválil Dohodu o urovnaní a prevode know-how medzi Tipos a Lemikon Limited, v ktorej sa Tipos vzdal akýchkoľvek opravných prostriedkov a do konca roka 2008 mal zaplatiť 66,39 milióna eur. V ten istý deň ministerstvo financií poskytlo Tipos-u návratnú finančnú výpomoc vo výške 1,56 miliardy Sk t.j. 51.782.513,44 eur.

O 1 deň nato (20.11.2008) Tipos zaplatil na účet Lemikon Limited so sídlom na Cypre prvú splátku dlžnej sumy vo výške 400 mil. Sk t.j. 13.277.567,55 eur.

O 4 dni nato (24.11.2008) poslanec I. Mikloš podal podnet generálnemu prokurátorovi SR so žiadosťou o podanie mimoriadneho dovolania na NS SR v kauze Tipos – Lemikon.

O 4 dni nato (28.11.2008) nadobudla účinnosť novela Občianskeho súdneho poriadku o mimoriadnom dovolaní generálnym prokurátorom SR s možnosťou odložiť vykonateľnosť súdnych rozhodnutí.

O 4 dni nato (2.12.2008) podal generálny prokurátor SR D. Trnka na Najvyšší súd SR mimoriadne dovolanie vo veci Tipos – Lemikon.

O 6 dní nato (8.12.2008) Lemikon Limited oznámila Tipos-u, že odstupuje od dohody o urovnaní z 19.11.2008 a prvú splátku vo výške 400 mil. Sk t.j. 13.277.567,55 eur považuje za úhradu zmluvnej pokuty.

Po ďalších 11 rokoch súdnych sporov 13.8.2019 Najvyšší súd SR rozsudkom pod sp. zn. 5Obo/20/2019 právoplatne žalobu Lemikon Limited voči žalovanému Tipos v plnom rozsahu zamietol.

Z uvedených faktov možno konštatovať podozrenie, že zločinecká skupina pozostávajúca z doposiaľ nestotožnených osôb z prostredia ministerstva financií, zainteresovaných obchodných spoločností a iných zabezpečila, aby neboli využité všetky zákonné prostriedky na ochranu finančných záujmov spoločnosti Tipos a s vedomím, že je v schvaľovacom procese parlamentu novela zákona o občianskom súdnom poriadku, ktorá mala napomôcť riešiť práve tento prípad a umožniť pozastaviť výkon už súdne právoplatne rozhodnutého obchodného sporu, v úmysle spôsobiť Tipos-u škodu a na jej úkor seba neoprávnene obohatiť v priebehu mesiacov október až november 2008 zabezpečili finančnú výpomoc Tiposu zo strany ministerstva financií a to vo výške 1,56 mld. Sk, schválili dohodu o urovnaní a prevode know-how a na jej základe Tipos vyplatil Lemikon Limited trovy konania vo výške 2.752.759,66 eur a prvú splátku dlžnej sumy vo výške 400 mil. Sk t.j. 13.277.567,55 eur. Po prevode týchto financií a podaní mimoriadneho dovolania generálnym prokurátorom spoločnosť Lemikon Limited oznámila odstúpenie od dohody o urovnaní a prvú splátku si ponechala ako úhradu zmluvnej pokuty.

Podozrenie zo spáchania obzvlášť závažných zločinov :

Vtedajší minister financií J. Počiatek bol už v čase podania mimoriadneho dovolania (2.12.2008) podozrivý, že zneužil svoju právomoc a v rozpore so svojou povinnosťou opatrovať s odbornou starostlivosťou dobrého hospodára štátny majetok i majetok štátom vlastnených obchodných spoločností schválil dohody o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci i o urovnaní súdneho sporu, pričom to vykonal s vedomím, že je pripravovaná novela občianskeho súdneho poriadku, ktorá umožní pozastaviť výkon právoplatného súdneho rozhodnutia v tomto obchodnom spore, čím došlo k neoprávnenej úhrade trov konania Lemikon Limited a Športke vo výške 2.752.759,66 eur a k úhrade splátky údajného dlhu vo výške 400 mil. Sk t.j. 13.277.567,55 eur ku škode spoločnosti Tipos, pričom zároveň vytvoril podmienky pre úhradu aj zostávajúcej časti dlhu vo výške 1.560.000.000,- Sk t.j. 51.782.513,44 eur, k čomu však nedošlo len pre podanie mimoriadneho dovolania dňa 2.12.2008.

Vtedajší generálny prokurátor SR D. Trnka v čase osobného stretnutia s vtedajším ministrom financií J. Počiatkom v svojej kancelárii koncom roka 2008 alebo začiatkom roka 2009, i keď mal vedomosť o podozrivých krokoch ministra financií v kauze Tipos – Lemikon a faktu, že závažným spôsobom zneužil svoju právomoc s následnou škodou najmenej 15 miliónov eur spôsobenou na majetku spoločnosti Tipos nesplnil si svoju zákonnú povinnosť v zmysle zákona o prokurátoroch (zák. č. 154/2001 Z.z.) ust. § 26 ods. 1/ , § 30 a iných) a z Trestného poriadku (§ 2 ods. 5, 6 – povinnosť stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel, konať z úradnej povinnosti) ale prisľúbil J. Počiatkovi v rámci svojej tlačovej besedy zakryť neodôvodnenú dohodu a následnú výplatu financií z majetku Tiposu, ktorou bola spôsobená škoda veľkého rozsahu verejným prehlásením, že iným spôsobom sa konať nedalo, čo aj následne vykonal a predmet podozrenia voči J. Počiatkovi a iným zatiaľ nestotožneným osobám neprikázal v primeranom rozsahu vyšetrovať, čím vytvoril podmienky pre ich únik pred trestnoprávnymi následkami, ktorý stav trvá doteraz.

D. Trnka je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v jednočinnom súbehu s prečinom nadržovania podľa § 326 ods. 1 písm. c/, 4 písm. b/ Tr. zákona a § 339 ods. 1 Tr. zákona (nesplnil si povinnosť vyplývajúcu mu z jeho právomoci a spôsobil tým škodu veľkého rozsahu).

J. Počiatek je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1, písm. a/, 4 písm. b/ Tr. zákona (vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu a spôsobil tým škodu veľkého rozsahu, s trestom odňatia slobody od 10 až do 20 rokov).

............................................

Dôvodmi zlyhania v prípade „Trnka“ je s vysokou mierou pravdepodobnosti nižšia odborná úroveň vyšetrovateľov a to z oblasti trestnoprávnej aplikácie práva, obchodného práva a úplne absentujúca vzájomná spolupráca v prípravnej fáze vznesenia obvinenia a následných opatrení medzi vyšetrovateľom a dozor vykonávajúcim prokurátorom.

Celkový dojem chaosu v prípravnom trestnom konaní v kauze „Tipos“ len zvýraznil fakt, že prezidentka Čaputová chce vysvetlenie dôkaznej situácie a prípadné dôvody zlyhania od prezidenta PZ Lučanského, i keď tento nie je vo veciach vyšetrovania služobne nadriadeným vyšetrovateľom a nemá právo sa s výsledkami vyšetrovania ani postupmi v konkrétnych živých trestných veciach vôbec zoznamovať , tieto hodnotiť a verejne prezentovať. Na rozdiel od prezidenta PZ Lučanského, generálny prokurátor Čižnár takúto právomoc má zo zákona.